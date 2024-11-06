アメリカ大統領選でトランプ氏が優勢だとの見方から、円相場は一時1ドル＝154円台まで円安が進みました。円相場が154円台を付けるのは7月30日以来で、約3カ月ぶりの円安水準です。大統領選の開票に合わせて円相場は荒い値動きになっていて、この後も開票結果をにらんだ展開になりそうです。