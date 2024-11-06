『光る君へ』次回予告現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第42回の「川辺の誓い」が11月3日に放送。その最後に流れた第43回「輝きのうちに」の予告が話題になっています。＊以下、第42回の「川辺の誓い」の放送内容と次週予告のネタバレを含みます。●「川辺の誓い」あらすじ宮中で、道長（柄本佑さん）と三条天皇（木村達成さん）が覇権争い。道長は娘・妍子（倉沢杏菜さん