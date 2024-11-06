プロ野球・巨人の秋広優人選手が契約更改交渉の席に臨み、800万円ダウンの推定2450万円でサインしました。「プロ4年間で一番苦しいシーズン、悔しいシーズンだったので、そういった思いをオフの期間でしっかり準備して、来季はチームの優勝に貢献できるように頑張りたいなと思います」秋広選手は今季、1軍では26試合の出場にとどまり、46打数12安打と打率は.261。阿部慎之助監督からは「野球を知らないんじゃないか」「なんの魅力