中日は６日、沖縄・北谷で行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。期間は１１月９日〜２０日で、休日は１２日、１６日。北谷キャンプの一般公開は行われない。参加メンバーは以下のとおり。▽投手根尾昂、橋本侑樹、柳裕也、梅津晃大、森博人、仲地礼亜、福田幸之介、梅野雄吾、松木平優太、石川翔▽捕手味谷大誠、石橋康太▽内野手田中幹也、村松開人、石川昂弥、津田啓史、辻本倫太郎、福永裕基▽外野手尾田剛樹、岡