Ｊ３大宮アルディージャの全株式を取得したオーストリアの大手飲料メーカー「レッドブル」のオリバー・ミンツラフＣＥＯが６日、都内で記者会見に出席した。レッドブルは米国、ドイツ、ブラジルでサッカークラブを経営しており、日本は４か国目の国外参入となった。ミンツラフＣＥＯは「日本は素晴らしいスポーツの国だと思う。我々にとって日本は重要な位置づけもある。埼玉という場所は本当にスポーツに力を入れており、大宮