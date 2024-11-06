ＡＰ通信によると、アメリカ大統領選挙で民主党のカマラ・ハリス氏は、カリフォルニア（選挙人５４人）、ワシントン（同１２人）の２州で勝利を確実にした。また、勝者総取りではないメーン州（選挙人４人）では、選挙人１人の獲得を確実にした。