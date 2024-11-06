関根勤（71）関根麻里（40）が6日、都内で行われた「サンリオ教育事業新サービス発表会」に登壇した。勤は「麻里が小さいときから、キティちゃんとかキャラクターのものをいっぱい買ってました。ピューロランドも行きましたし、たくさん思い出をいただいた」としみじみ。麻里も「ショーとか見たりね」と笑顔で回想した。サンリオは、学習塾などを手がける「やる気スイッチグループ」とともに、子ども向け英会話スクール「We Act！