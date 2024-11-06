伊藤忠商事 [東証Ｐ] が11月6日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比6.2％増の4384億円に伸びたが、通期計画の8800億円に対する進捗率は49.8％にとどまり、5年平均の58.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比13.5％増の4415億円に伸びる計算になる。