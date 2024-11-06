日銀は６日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が１．７９倍、「同１年超３年以下」が３．１９倍、「同３年超５年以下」が４．６０倍、「同２５年超」が２．１４倍となった。 出所：MINKABU PRESS