2024年11月6日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは「米国大統領選、欧州の指導者は誰に勝ってほしいのか」と題した記事を掲載した。記事は、欧州連合（EU）加盟27カ国の首脳が、米大統領選投票直後の8日にハンガリーの首都ブダペストで非公式首脳会議を開き、EU経済の競争力に焦点を当てた話し合いが行われる予定だと紹介するとともに、米大統領選の結果が首脳会議に影響を与える可能性