中国有人宇宙船「神舟18号」が4日に地球に帰還し、新たな宇宙実験サンプルも地球に戻りました。中国の宇宙ステーションで栽培された「宇宙の稲」の最新科学研究の進展が注目を集めています。「神舟14号」の宇宙飛行士は、2022年の任務期間に、水稲の種子から種子までの全ライフサイクル培養実験を世界で初めて完了し、成熟した宇宙の稲の種子を収穫しました。宇宙の稲はすでに第3世代まであり、科学研究者が地上に植えた水稲と比較