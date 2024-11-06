ローソンストア100は、14日に発売されるNintendo Switch、PlayStation 5用ソフト『ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…』のHD-2D版を記念し、13日から12月3日までの期間限定でコラボキャンペーンを開催する。【写真】スライムむしパンにロトのパンなどコラボフードがいっぱいな商品ラインアップ期間中は、人気キャラクターをモチーフにしたオリジナルフードが登場するほか、限定パッケージのグミや抽選キャンペーンを実施。コ