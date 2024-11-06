6日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝153円94銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円68銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝165円42銭前後と33銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース