【モデルプレス＝2024/11/06】東大発YouTuber・QuizKnockのふくらPが、11月6日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。妻で元乃木坂46でタレント・高山一実にプロポーズした際のエピソードを語った。【写真】ふくらP＆高山一実、謎解き話題の結婚報告文◆ふくらP、妻・高山一実へのプロポーズ秘話世間からのイメージに答えていく番組内コーナー「ぽいぽいトーク」に出演したふ