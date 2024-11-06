【モデルプレス＝2024/11/06】モデルの高橋ユウが11月6日までに自身のTikTokアカウントを更新。aespa（エスパ）の楽曲「Whiplash」を披露した。【写真】高橋ユウ、風呂上がりにパジャマで全力ダンス◆高橋ユウ、風呂上がりにaespaダンス披露今月に入り、「2児の母ちゃん」というTikTokアカウントを新設した高橋。この日の投稿では「風呂上がりWhiplash」として、ダンスを披露した。ソファで息子が横になる中、頭にタオルを巻き付け