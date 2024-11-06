【モデルプレス＝2024/11/06】Snow Manの佐久間大介が11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーの偽アカウントについて言及した。【写真】佐久間大介、姪っ子との手繋ぎ散歩ショット◆Snow Man佐久間大介、メンバーの偽アカウントに注意喚起この日の投稿で、佐久間は「てか、最近偽アカ多くね？さっきTLに流れて来たわ」とXのタイムライン上に偽アカウントが流れてきたことを報告。続けて「Snow ManのメンバーでXのアカウン