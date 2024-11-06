トランプ前大統領への支持を表した農業用倉庫＝８月１０日、米アイオワ州チャールズシティ近郊/Scott Olson/Getty Images（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の共和党候補トランプ前大統領がアイオワ州とカンザス州で勝利する見通しとなった。割り当てられている選挙人は両州とも６人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。前回２０２０年の選挙ではトランプ氏が両州を制した。大統領選に勝