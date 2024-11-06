東京古典会は11月15日(金)と11月16日(土)の2日間「令和6年度 東京古典会 古典籍展観大入札会」にて一般公開を行います。 令和6年度 東京古典会 古典籍展観大入札会  日時： 11月15日(金)10:00〜18:0011月16日(土)10:00〜16:30会場： 東京古書会館(東京都千代田区神田小川町3-22)入場料： 無料出品物： 古写本、古版本を始め、江戸時代の写本、版本、名家古筆、古文書、古地図、錦絵、絵巻物、