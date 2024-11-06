晩秋の崔木土溝を訪ねて中国・敦煌市10月31日、甘粛省敦煌市の崔木土溝。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社敦煌11月6日】中国甘粛省敦煌市の西湖国家級自然保護区の南端に位置する崔木土溝が晩秋を迎え、独特の形状の砂丘や山々、美しい渓谷、秋色に染まった植物が山水画のような風景を織りなしている。晩秋の崔木土溝を訪ねて中国・敦煌市10月31日、甘粛省敦煌市の崔木土溝。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）晩秋の崔木土溝