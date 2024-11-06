SUPER JUNIORのイェソンがパワフルなボーカルでカムバックした。イェソンは11月5日の午後6時、6thミニアルバム「It's Complicated」を発売し、同名のタイトル曲のミュージックビデオを公開。タイトル曲「It's Complicated」はパルシングベースラインとエレクトロニックサウンドが印象的なユーフォリックポップ（Euphoric Pop）ジャンルの楽曲だ。新たな感情が生まれた時に感じる不慣れな感情と定義できない複雑な心境を収めた歌詞