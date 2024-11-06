Gi-FACTORYは、山口県山口市の「山口きらら博記念公園」にて『全肉祭』を令和6年11月16日〜11月17日に開催。出店店舗数は50店舗以上・総メニュー数200アイテム以上の豪華なイベントです。 第3回 全肉祭 in 山口  □会場： 山口きらら博記念公園□所在地： 山口県山口市阿知須10509-50□日程： 令和6年11月16日(土)〜11月17日(日)□時間： 10:00〜21:00 Gi-FACTORYは、山口県山口市の「山口きらら博記念