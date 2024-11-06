２０２５年に球団創設９０周年を迎える阪神が６日、記念ロゴとキャッチコピーを策定したと発表した。阪神のロゴは球団旗やユニフォームの胸マーク、袖章のマークまで創設時から「虎」の意匠を守り続けている。球団創設９０周年のロゴは、その「虎」の意匠と「９０」を掛け合わせ、周年にふさわしいゴールドをあしらったデザインだ。キャッチコピーは「鼓動を鳴らせ。虎道を進め。」。野球をプレーすること、観戦しに行くこと