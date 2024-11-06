伊東市は、「第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」を令和7年2月22、23日に開催します。 第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉  伊東市は、「第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」を令和7年2月22、23日に開催。  修学旅行などで誰もが一度は体験したことがあるであろう「まくら投げ」。伊東市では、その楽しい遊びに独自ルールを考案して、スポーツとして進化させました。  ユニフォーム