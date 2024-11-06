前走のみやこＳで重賞２勝目を挙げたサンライズジパング（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父キズナ）は、チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月１日、中京競馬場・ダート１８００メートル）へ向かう。前走はブリーダーズＣへの遠征で手綱を執れなかった武豊騎手＝栗東・フリー＝と、再びコンビを組む予定だ。ＪＢＣクラシックで５着だったノットゥルノ（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ハーツクライ）は、東京大賞典・Ｇ１（１２月２９