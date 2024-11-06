衆議院選後も注目される「103万円の壁」の見直しについて、5日、東京・永田町で国民民主党と日本維新の会の幹事長が協議した。維新側は「個人的には賛同」と述べ、制度改革について協力を検討している。103万円の壁見直しに各党が議論…「深刻なのは社会保険の130万円」衆議院選挙の後も注目が続いている国民民主党の「手取りを増やす」というスローガン。現在103万円の壁の見直しが話題になっているが、ほかの党からは、その先に