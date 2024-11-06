メジャー移籍が注目される佐々木を獲得する球団はどこか(C)Getty Imagesメジャー移籍するかが注目されているロッテの佐々木朗希について現地時間11月5日（日本時間6日）、米スポーツ専門局『ESPN』の今オフFA選手ランキングで2位となり、1位のフアン・ソトに次いで高い順位となった。 【動画】佐々木朗希が日本人最速タイに並んだ！驚愕の「165キロ」を計測した歴史的瞬間の映像記事では佐々木について「最も引く手あまたの選手