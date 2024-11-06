エチオピア航空は、エアバスA350-1000型機をアフリカの航空会社として初めて受領した。2022年7月に発注変更により導入を発表した4機のうち初号機で、ワシントンやロンドン、パリ、フランクフルトなどの主要目的地へのサービスを強化する。座席数は395席で、ビジネスクラスは全席が通路に面する。タレスの機内エンターテインメントシステム「AVANT UP」と、エアバスの衛星通信システム「HBC+」を導入している。トゥールーズからアデ