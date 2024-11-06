東横インは、JR那須塩原駅前に「東横INN」を2026年3月にオープンする。建物は地上7階建て、客室数はシングル152室、ダブル6室、ツイン24室、ハートフルツイン2室の計184室。11台を収容する駐車場も備える。栃木県内8軒目、東北新幹線駅では宇都宮駅と小山駅に次いで3駅目の出店となる。アクセスはJR那須塩原駅から徒歩約1分。