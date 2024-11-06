俳優・横浜流星が主演映画『正体』の完成披露舞台あいさつに5日、都内で登壇した。共演の吉岡里帆、森本慎太郎、山田杏奈、山田孝之、そして藤井道人監督も出席し、作品に対する思いや撮影現場でのエピソードを語った。11月29日に全国公開される本作『正体』は、藤井道人監督が手掛ける最新のサスペンス作品。染井為人氏の同名小説が原作で、物語は殺人事件の死刑囚・鏑木が脱獄後、異なる5つの顔で逃亡を続けるというスリリングな