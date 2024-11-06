天皇賞・秋で６着だったベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）はジャパンＣ（１１月２４日、東京・芝２４００メートル）には出走せず、有馬記念（１２月２２日、中山・芝２５００メートル）参戦を視野に入れる。上村調教師は１１月６日、「放牧に出して、状態次第で有馬記念を考えたいと思っています」と説明した。同厩舎でＪＢＣクラシック６着の後、放牧に出ているウィリアムバローズ（牡６歳、父