ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）が、新たにリリースした7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』が日本の音楽市場でも人気を博している。【写真】ボムギュ、幼少期から「顔面国宝」11月5日、日本のオリコンが発表した最新チャート（11月4日付）によると、TXTの7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』は、日本でのリリース初日に11万2713枚を売り上げ、「デイリーアルバムランキング」1位に輝い