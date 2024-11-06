11月6日に行われた任天堂株式会社の「2025年3月期 第2四半期決算説明会/経営方針説明会」にて、「Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べる」ことが公表されました。また、Nintendo Switchの有料オンラインサービスである「Nintendo Switch Online」も、後継機種で引き続き利用可能とのことです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の発表は、任天堂が企業広報・IRに関する情報を発