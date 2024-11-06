メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市守山区で去年、飲酒運転をして女子大学生をひき逃げし、死亡させた罪に問われている男に、検察側は懲役13年を求刑しました。 起訴状などによりますと、守山区の電気工事業白坂翔被告（23）は去年11月、守山区内の交差点で飲酒により正常な運転が困難な状態で車を運転し、大学生の水谷歌乃さん（当時20歳）をはねて死亡させ、そのまま逃げたとして危険運転致死などの罪に問われてい