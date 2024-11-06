【MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階】 予約開始：11月7日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階」を11月7日12時より予約受付を開始する。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「ヤマトタケル」より主人公・ヤマトタケルが搭乗する灰色の魔空戦神「スサノオ」の第2形態を、同