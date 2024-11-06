今回の大統領選挙では、複数の投票所に爆破予告や脅迫がありました。ニューヨーク・タイムズによりますと、ジョージア州など少なくとも4つの州で爆破予告があり、一時、投票所が閉鎖するといった影響がありました。また、メーン州、ノースカロライナ州で学校や投票所に脅迫があったということです。ジョージア州のユニオンシティーでは2カ所の投票所が一時閉鎖されたため、投票を締め切る時間を30分延長するよう裁判所に求