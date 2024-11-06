新潟県胎内市の養鶏場で5日に見つかった死んだニワトリについて、県は6日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザと確定したことを発表しました。胎内市の養鶏場で死んだニワトリについて5日、鳥インフルエンザの簡易検査で陽性が確認されていました。その後遺伝子検査を行った結果、県は6日、高病原性鳥インフルエンザであることが確定したと発表しました。県内で高病原性鳥インフルエンザが確認されたのは今シーズン