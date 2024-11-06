令和の怪物は海を渡るのか。ロッテ・佐々木朗希投手（２２）の去就が大きな関心を集めている。５日（日本時間６日）から米テキサス州サンアントニオでＧＭ会議が始まったことに先駆け、米メディアでは今オフにもポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す可能性がある佐々木に関する報道が過熱。米メディア内でも「佐々木のポスティングをロッテ側が拒否した」や「佐々木がロッテのオファーを断った」など情報が錯そうする中