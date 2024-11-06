［東京６日ロイター］ - 香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントが、コクヨ株式５．０２％を保有していることが６日提出の大量保有報告書で明らかになった。報告義務発生日は１日。株式保有はポートフォリオ投資および重要提案行為が目的とし、株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがあるとしている。