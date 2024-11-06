奄美大島で日米共同演習に参加したアメリカ軍が、奄美市で清掃活動を行いました。 自衛隊とアメリカ軍の日米共同統合演習「キーンソード」は、先月23日から今月1日まで奄美群島など全国各地で行われ、日米あわせて4万5000人が参加しました。 このうち、アメリカ軍の19人が演習を終えた今月3日、奄美駐屯地のある奄美市名瀬で海岸を清掃しました。また、英会話教室も開き、子どもたちと交流しました。 「Whatisyourh