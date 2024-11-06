6日朝の県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で、各地で今シーズン一番の寒さとなりました。 6日の県内はさつま町柏原で8.9度、霧島市溝辺で10.9度、肝付町前田で11.0度、鹿児島市で14.7度などを観測し、県内33の観測地点のうち、22地点で今シーズン最低となりました。 6日朝の最低気温が9.0度と今シーズン初めて10度を下回った伊佐市にある曽木の滝公園では紅葉が進んでいて、近くの曽木小学校では児童が元気に