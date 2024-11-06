アジア株総じて上昇、香港株は反落 東京時間12:01現在 香港ハンセン指数 20677.10（-329.87-1.57%） 中国上海総合指数 3401.54（+14.55+0.43%） 台湾加権指数 23250.67（+143.88+0.62%） 韓国総合株価指数 2579.36（+2.48+0.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8219.60（+87.78+1.08%） ６日のアジア太平洋株式市場は総じて上昇。前日の米国株が上昇、その後の米国株価指数先物が時間外取引