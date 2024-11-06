通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.32-1.22円コールオーバー ユーロ円0.96-1.48円コールオーバー ポンド円1.37-2.27円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格