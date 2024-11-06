テクニカルポイントドル円200日線をサポートに堅調推移 154.63ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 154.24エンベロープ1%上限（10日間） 154.11現値 152.82一目均衡表・転換線 152.7110日移動平均 151.63200日移動平均 151.2921日移動平均 151.18エンベロープ1%下限（10日間） 150.27100日移動平均 148.88一目均衡表・基準線 148.34一目均衡表・雲（上限） 14