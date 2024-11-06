2025年度の税制改正をめぐる議論が自民党で始まった。国民民主党が求める「年収103万円の壁」の見直しが焦点だ。自民党は税制調査会の会合を開き、議論を始めた。年収が103万円を超えると所得税がかかり始める「年収の壁」の見直しが最大の論点だ。国民民主党は、基礎控除などを引き上げて178万円にするよう主張していますが、7.6兆円分の税金の減収が見込まれるほか、高所得者ほど減税の影響額が大きくなるとの指摘がある。自民・