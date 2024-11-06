アルコニックス [東証Ｐ] が11月6日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比32.9％増の40.3億円に拡大し、通期計画の72億円に対する進捗率は56.0％となり、5年平均の56.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比31.3％増の31.7億円に拡大する計算になる。 同時に、今期の