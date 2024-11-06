元LABOUMのユルヒが、遅ればせながら養育権と親権獲得への強い意志を示した。5日に韓国で放送されたTV朝鮮のバラエティ番組「今では一人だ」では、ユルヒが制作陣を呼んだ姿が公開された。制作陣は「ユルヒはなぜ制作陣を呼んだのだろうか」というタイトルで驚きを露わにした。最近、彼女が元夫でFTISLANDのチェ・ミンファンが遊興施設に出入りしたことを暴露したためだ。当時の心境を告白した理由について、彼女は「以前の撮影は