ストリームメディアコーポレーション [東証Ｇ] が11月6日昼(12:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比3.5％減の3億0700万円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の6100万円→5億7700万円(前期は2億6100万円)に9.5倍上方修正し、一転して2.2倍増益を見込み、一気に17期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正