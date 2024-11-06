「Raspberry Pi Touch Display 2」はRaspberry Piシリーズ向けに開発されたタッチディスプレイで、Raspberry Piシリーズを背面に取り付けてタブレット風のデバイスを作ることができます。そんなRaspberry Pi Touch Display 2がGIGAZINE編集部に届いたので、実際に使ってみました。Raspberry Pi Touch Display 2 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/touch-display-2/Touch Display 2 - Raspberry Pi Documentation