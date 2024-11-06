“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナが現地取材したのは、長良川鉄道の『美濃太田』〜『郡上八幡』です。それでは、出発進行！☆☆☆☆☆岐阜県を走る第三セクター・長良川鉄道は、かつて国鉄・越美南線だった『美濃太田』〜『北濃』の約72kmを受け継ぎ、1986（昭和61）年に開業しました。もともと国鉄・越美線は