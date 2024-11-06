オルタナティブ・シンガーソングライター＝ん・フェニが、新曲「VETICA feat. wadfah (ベチカ・フィーチャリング・ワドファ)」を配信リリースした。2022年にアルバム『N’s PAST RECORD』、2023年10月にEP『SPARKLE EP』をリリース。エッジが立った洋楽ロックのエッセンスを見事に消化しつつも、キャッチーなサウンドとガーリーな歌声で俄然注目を集めている、シンガー・ソングライター＝ん・フェニ。デジタル・シングル「VETICA f